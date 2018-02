Tajemnicza śmierć w kujawsko-pomorskiem. Ciała dwójki młodych ludzi w aucie

Zwłoki zostały odnalezione w sobotę rano. O godzinie 7:45 dyżurny radziejowickiej policji otrzymał zgłoszenie, że na poboczu drogi w miejscowości Samszyce zaparkowany jest opel astra. – Samochód miał włączony silnik, a w środku pojazdu były ciała dwóch osób. Pojazd był zamknięty, aby dostać się do środka, trzeba było wybić szybę – komentował w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Marcin Krasucki z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jak dodał, na miejsce wezwany został lekarz, który stwierdził zgon 17-letniej dziewczyny i 21-letniego mężczyzny, mieszkańców powiatu radziejowskiego.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że auto było zasilane gazem i prawdopodobnie doszło do zatrucia spalinami. Samochód został zabezpieczony do dalszych badań. Przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tragedii, będą ustalać śledczy.