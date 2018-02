Brzeszcze. Hasła o gejach na drzwiach kościoła i plebanii. Nagrano wandali

Małysz po konkursie: Można się teraz wkur... porządnie i na górze rozpierdzielić ich wszystkich

– Szyki pokrzyżowała to pogoda, bo chłopaki dobrze skakali. Dawida wyciął wiatr w pierwszej serii. Teraz było widać, że wiatr słabnie. To że Stefanowi odjęli 18 punktów za wiatr? Ja w to nie wierzę! – mówił w Pjongczangu w rozmowie z...