Szczepkowska: Jako Polka przepraszam za swojego dziadka antysemitę

„»Za co szanuję Hitlera – to za to, że wymordował Żydów« – to zdanie powiedział mój dziadek Michał Szczepkowski. Ojciec mojego ojca. Polak od najdalszych pokoleń” – wspomina aktorka w swoim felietonie dla magazynu „Plus Minus” poświęconym nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała wiele kontrowersji i wpłynęła negatywnie na relacje polsko-izraelskie. „Kiedy dziadek owdowiał rodzice zdecydowali, że zamieszka z nami w Warszawie. To zdanie (o Hitlerze i Żydach -red.) powiedział przy obiedzie i był to ostatni obiad, jaki z nami zjadł, i ostatni dzień w naszym mieszkaniu. Moja matka w milczeniu pakowała rzeczy swojego teścia. Nie miałam wtedy pojęcia o tym, że ma żydowskie pochodzenie. Do końca życia nie powiedziała mi, że jej matka, a moja babka pochodziła z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej, a jej ślub z Janem Parandowskim, moim dziadkiem, był dla nich poważnym odstępstwem od żydowskich nakazów” – opisała aktorka.

Szczepkowska wspomniała również, że jej dziadek sam zgłosił się do pracy na kolei, kiedy ze stacji odjeżdżały wagony Żydów skazanych na zagładę. „Mój przyszły dziadek Michał Szczepkowski ochotniczo pomagał w zagładzie rodziny mojej przyszłej babki. (...) Silnie odczuwam wspólnotę z Polakami i dlatego właśnie jako Polka przepraszam za swojego dziadka. Wstydzę się za niego jako Polka, wstydzę się za niego jako za Polaka” – podkreśliła.