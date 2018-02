Walentynki w Środę Popielcową. Co to oznacza dla katolików?

Katolicy w Środę Popielcową nie muszą zapominać o Walentynkach, jednak powinni mieć na uwadze kilka zasad, o których opowiedział o. prof. Andrzej Derdziuk, teolog moralista z KUL. – Ze względu na ten szczególny dzień pokuty, katolicy winni zachować powagę dnia i choć nic nie przeszkadza w składaniu sobie życzeń oraz ofiarowaniu prezentów jako oznak sympatii i miłości, powinno się unikać wystawnych przyjęć, tańców i urządzania imprez rozrywkowych, ze względu na solidarność z Chrystusem, który zaprasza nas do modlitwy i postu – wyjaśnił o. Derdziuk na łamach gosc.pl.

Jego zdaniem „tradycja wypiera obchodzony od wieków dzień pokuty, który jest zakorzeniony w Ewangelii i ma swoje ważne miejsce w refleksji chrześcijanina nad przemijaniem”.

Zakonnik odniósł się również do kwestii jedzenia, picia czy zabawy 14 lutego 2018 r. – Oznacza to w tym konkretnym przypadku powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych i picia napojów alkoholowych oraz hucznych zabaw i urządzanych przyjęć. Jest dopuszczalne spożycie jednego posiłku do syta i dwóch nieco skromniejszych – stwierdził.

