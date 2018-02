Elisabeth Revol oskarża Pakistańczyków. „To było zabójcze kłamstwo”

W rozmowie z Darią Górką z „Czarno na białym” Revol powróciła do wspinaczki na Nanga Parbat, która zakończyła się tragicznie dla jej kompana – Tomasz Mackiewicz został na wysokości około 7200 m n.p.m. Francuzka, która zaczęła samodzielnie schodzić wdół, została uratowana przez polskich himalaistów: Denisa Urubko i Adama Bieleckiego przy wsparciu Piotra Tomali i Jarosława Botora.

Elisabeth Revol, wspominając historię swojej współpracy z Mackiewiczem podkreśliła, że Polaka łączyła z górą „jakaś niespotykana więź”. – Byliśmy pod wrażeniem tej góry, chcieliśmy zdobyć razem ten szczyt. Przyszedł ten rok, mówił że chce zakończyć historię z Nangą – tłumaczyła Francuzka.

Francuzka powróciła pamięcią do momentu wejścia na szczyt i problemów ze zdrowiem, jakich zaczął wówczas doświadczać Mackiewicz. – Jego pierwszą reakcją nie było „zdobyłem szczyt”. Jego pierwszą reakcją było „nie widzę cię”. Kiedy mi to powiedział, przeraziłam się – wspominała Revol. Kobieta powtórzyła swoją wersję z wywiadu dla AFP i konferencji prasowej. Opowiedziała, jak zaczęła sprowadzać partnera i zabiegać o zorganizowanie akcji ratunkowej.

– Kiedy zeszliśmy niżej, udzieliłam mu pomocy. To nie była decyzja, którą podjęłam sama. Powiedziałam mu o tym, o helikopterach, które mogą przylecieć. Ta decyzja została mi narzucona. Rząd pakistański powiedział, że helikoptery mogą przylecieć i to było kłamstwo. Zabójcze kłamstwo. Narzucono nam tę decyzję i to jest ekstremalnie trudne. Ja wtedy myślałam, że zabezpieczam Tomka. Schodzę niżej, a za trzy godziny przybywa po niego pomoc – mówiła Revol. – Powiedziałam mu, że pomoc nadejdzie, ale zarazem go okłamałam. Ja też czuję się zdradzona. Nie mogę tego zaakceptować i się z tym pogodzić – przyznała.

Revol opowiedziała, jak wyglądało jej samotne schodzenie w dół. – Powiedziano mi, że jeżeli tam zostanę, to nie dadzą radę wziąć i mnie, i Tomka. Decyzja o powrocie była ekstremalnie trudna – relacjonowała. Jak stwierdziła, było to dla niej bardzo trudne doświadczenie, bo nie miała żadnych nowych informacji o partnerze. – Nie spałam 48 godzin. Kiedy przez trzy dni nie śpisz, nie jesz, to jesteś w bardzo złym stanie – wspominała.

Francuzka przyznała, że niepokoiło ją to, że helikoptery nie przybywały. Od swojego przyjaciela Ludovica Giambasiego dostała informację, że rusza polska ekipa, która będzie mogła dotrzeć dopiero następnego dnia. – Miałam mętlik, ale wiedziałam, że muszę zacząć schodzić, to stało się kwestią przetrwania – wskazała. Jak zaznaczyła, sam moment, gdy dotarli do niej polscy himalaiści, był „magiczny”. – Wrzasnęłam, gdy zobaczyłam ich czołówki. Powiedziałam sobie: „Tak, to naprawdę się stało” – mówiła.

Elisabeth Revol podziękowała za pomoc Polakom i zapowiedziała, że chce się spotkać z żoną Tomasza Mackiewicza. Obecnie kobieta przebywa w domu i nadal poddawana jest leczeniu odmrożeń. Wciąż grozi jej amputacja palców u stopy. Stan rąk jest lepszy.