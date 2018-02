Powstaje nowa Rotunda. Ma naśladować dawny budynek

Galeria:

Nowa Rotunda PKO. Wizualizacja

W marcu ubiegłego roku rozpoczęto rozbiórkę starej Rotundy PKO Banku Polskiego. Z kolei kamień węgielny pod budowę nowej został wmurowany we wrześniu tego samego roku. Obecnie zamontowano już prawie jedną czwartą z 48 stalowych słupów, które staną na obwodzie budynku, stanowiąc jego szkielet. Elementem, który ma przypominać dawny pawilon, są wysokie na 11 m dźwigary zwieńczone belkami ułożonymi w charakterystyczny zygzak.

Projekt nowej Rotundy został wyłoniony w konkursie w 2013 roku. Za architektoniczne rozwiązanie odpowiada krakowska pracownia Gowin&Siuta, która na swojej stronie zdradza szczegóły projektu. Według jego autorów, Rotunda ma stać się nowoczesną oazą miejską.

„Wprowadzenie swobodnie dostępnych udogodnień technologicznych w chronionej przestrzeni zielonej budynku, pozwala przy okazji zaspokajania potrzeb cywilizacyjnych – doładowywania baterii, czy łączenia się z siecią – poprawić samopoczucie i naładować swoje naturalne baterie. Poprzez kontakt z naturą, w doskonałej pod względem klimatycznym przestrzeni, Rotunda zmienia swoje oblicze, stając się nowoczesną oazą miejską” – piszą autorzy projektu.

Pierwotna Rotunda powstała w 1966 roku. Już raz była przebudowywana. Miało to miejsce po wybuchu gazu w 1979 roku, w którym zginęło 49 osób. W wyniku katastrofy budynek został zniszczony w ok. 70 proc. Stalowy szkielet nowego budynku ma być gotowy na przełomie lutego i marca, ale sam pawilon zostanie oddany do użytku dopiero pod koniec 2018 roku.

