Małgorzata Golińska ma zostać wiceministrem środowiska

Małgorzata Golińska w rozmowie z radiem przekazała, że wniosek ministra środowiska to dla niej wielkie wyróżnienie. – Współpracowałam z panem ministrem przy okazji prac nad prawem wodnym i łowieckim. Uzupełnialiśmy się informacjami i doświadczeniem, które posiadamy. Ale też moimi kontaktami z ludźmi w terenie, ponieważ wiele wniosków i propozycji, które zgłaszałam to były oczekiwania, które zgłosili do mnie rolnicy czy leśnicy – poinformowała.

Z kolei poseł PiS Paweł Szafernaker w rozmowie z Radiem Koszalin stwierdził, że jest to dobra wiadomość dla regionu. – Te osoby, które znają panią poseł, wiedzą ile serca zostawiła Lasom Państwowym. Jako leśnik ma wyjątkową jak na polityka wiedzę w tej materii. Jestem przekonany, że jest przygotowana do pełnienia tak ważnej funkcji i będzie ją pełnić z sukcesami – mówił.

Małgorzata Golińska ukończyła studia na kierunku leśnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej na tej samej uczelni. Pracowała jako leśniczy, była radną miejską w Szczecinku w latach 2010-2015. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobyła mandat poselski.