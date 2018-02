Beata Mazurek: Premier Morawiecki powiedział prawdę. Nie ma potrzeby przepraszać

Ogromne kontrowersje wywołały słowa premiera Morawieckiego w Monachium, który w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy użył sformułowania, że „tak samo byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy”.

Rzeczniczka PiS odniosła się do wypowiedzi szefa polskiego rządu na Twitterze. Jej zdaniem Morawiecki powiedział prawdę, która jest „trudna do przyjęcia przez stronę izraelską”. „Nie przeczymy, że dochodziło do indywidualnej współpracy z okupantem z różnych stron, dlatego za mówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać” – dodała Mazurek.

Premier Izraela oburzony słowami Morawieckiego

Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego. – Słowa polskiego premiera w Monachium są oburzające. Jest tu problem z niemożnością zrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię. Zamierzam z nim jak najszybciej o tym porozmawiać – powiedział Netanjahu. W odpowiedzi na krytykę, oświadczenie wydała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. „Głos premiera w dyskusji w Monachium w najmniejszym nawet stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo” – podkreśliła.

Światowy Kongres Żydów potępia „przerażającą ignorancję” Morawieckiego”

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC) Ronald S. Lauder potępił „absurdalne i nieuczciwe” słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Domaga się „natychmiastowego wycofania z tej wypowiedzi i przeprosin” od polskiego rządu. „Uwzględnienie Żydów wśród sprawców tych okropności i obwinianie ofiar, zamiast zabójców, jest parodią, która cofa nas do najciemniejszych momentów w historii ludzkości” – stwierdził Ronald S. Lauder.

