Jak Polacy oceniają rząd Morawieckiego? Najnowszy sondaż

W lutym do zwolenników rządu zalicza się 40 proc. badanych. To spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu ze styczniem 2018 r. W sondażu CBOS 17 proc. wskazało z kolei, że są przeciwnikami rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Co trzeci respondent (34 proc.) zadeklarował wobec niego obojętność.

Przypomnijmy, że z sondażu IBRiS dla Onetu, który opublikowano na początku lutego wynikało, że Polacy ufają Mateuszowi Morawieckiemu. Premier otrzymał 45,8 proc. pozytywnych głosów. Drugie miejsce w zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda z wynikiem 44,9 proc. Na trzecim miejscu znalazła się była premier Beata Szydło, która uzyskała 36,7 proc. pozytywnych opinii.

W sondażu IBRiS dla portalu Onet.pl ze stycznia, największym zaufaniem Polaków także cieszyli się prezydent Andrzej Duda oraz szef rządu Mateusz Morawiecki. Na podium znalazła się również Beata Szydło.

Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło

W czwartek 7 grudnia wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zakomunikowało formalne rozstrzygnięcie sprawy rekonstrukcji rządu. Rzeczniczka PiS poinformowała o rezygnacji Beaty Szydło i wyznaczeniu Mateusza Morawieckiego na jej miejsce. „Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, podziękowania, za wszystkie tak dla mnie miłe Państwa wpisy. Te dwa lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem. Dziękuję” – skomentowała na Twitterze sama zainteresowana.

W piątek 8 grudnia prezydent Duda przyjął rezygnację Szydło i powołał na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego.

