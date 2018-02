Michał Mońko nowym dyrektorem radiowej Jedynki

Przypomnijmy, od stycznia 2066 roku do końca stycznia bieżącego roku szefem radiowej Jedynki był Rafał Porzeziński. Swoją rezygnację uzasadnił tym, że „skłaniają go do tego nowe wyzwania zawodowe”. Porzeziński poprowadzi program „Ocaleni” w wiosennej ramówce TVP1.

Wirtualne Media podają, że jako następcę Porzezińskiego wymieniano m.in. Wojciecha Reszczynskiego i Roberta Tekiela. Ostatecznie – według ustaleń portalu – dyrektorem Jedynki został wybrany Michał Mońko.

Michał Mońko był członkiem i rotacyjnym przewodniczącym pierwszej Komisji Etycznej TVP i przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich drugiej kadencji w TVP. W sierpniu osiemdziesiątego roku wspomagał strajk na Wybrzeżu Gdańskim i dwukrotnie – w 1980 i w 1989 – zakładał i przewodniczył Solidarności Dziennikarzy. Za działalność niepodległościową odznaczony Orderem Polonia Restituta.

W czasie swej wieloletniej pracy dziennikarskiej wydrukował kilkaset reportaży w tygodnikach „Kultura”, „Literatura”, w miesięcznikach „Kontrasty”, „Odra” i Miesięczniku Literackim, także w innych pismach. Na początku lat siedemdziesiątych i po roku 1989 zrealizował kilkadziesiąt reportaży telewizyjnych w cyklach: „Podróże do Polski”, „Medium”, „Małe Ojczyzny”, „Mitologia Polska”, „Inna Polska”. Po 2006 zredagował i napisał kilkadziesiąt tekstów reporterskich i publicystycznych na stronie internetowej IAR Polskiego Radia. W konkursach dziennikarskich i poza konkursami zdobył 70 nagród krajowych, w tym 45 nagród pierwszych.