Duże zmiany w organizacji Pride of Poland. Koniec z 40-letnią tradycją?

Pokaz w Warszawie, aukcja w Janowie

Na letnim pokazie prezentowane są najlepsze polskie konie arabskie i odbywa się on od 40 lat w Janowie Podlaskim. Dzień po nim organizowana jest aukcja zwierząt czystej krwi arabskiej Pride of Poland. Niestety, aukcja ma coraz gorsze wyniki, dwa lata temu zostali odwołani szefowie prestiżowych stadnin w Michałowie oraz Janowie Podlaskim.

Tegoroczna prezentacja miałaby odbyć się nie w Janowie Podlaskim, ale na warszawskim Służewcu. Plany wiązane są m.in. z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W tej chwili mówi się o przeniesieniu zdarzenia do nowego miejsca tylko w 2018 roku, ale niewykluczone, że w kolejnych latach to stolica stanie się gospodarzem Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Aukcja Pride of Poland, tak jak dawniej, odbywałaby się w Janowie, kilka dni po prezentacji koni arabskich. Ostateczna decyzja w sprawie jeszcze nie zapadła.

Pride of Poland dla zdecydowanych nabywców

Z ustaleń RMF FM wynika, że organizatorzy pokazu chcą, by po przeniesieniu do Warszawy, był on bardziej dostępny dla widzów – konie mogłoby wtedy zobaczyć kilka albo nawet kilkanaście tysięcy osób. Prawdopodobnie władze chcą zwiększyć ekskluzywność aukcji Pride of Poland, która byłaby przeznaczona przede wszystkim dla osób zdecydowanych na zakup drogich koni. Zdaniem osób związanych ze stadniną w Michałowie, przeniesienie imprez do różnych miejsc może zwiększyć ich prestiż.

Decyzja spotyka się również z krytyką środowisk skupionych wokół hodowli koni arabskich. Przede wszystkim wzrosną koszty, ponieważ pokaz oraz aukcja będą się odbywać w dwóch oddalonych od siebie miejscach co wymaga zorganizowania transportu. Dla biedniejszych stadnin jest to poważne obciążenie. Krytykowane jest również "rozbicie" słynnych Dni Konia Arabskiego (taka była wspólna nazwa dla obu imprez), odbywających się w jeden sierpniowy weekend w Janowie Podlaskim. Wielu kupców, którzy planują wydać pieniądze na aukcji Pride of Poland, chce też obejrzeć zwierzęta na Narodowym Pokazie i kilkudniowa przerwa byłaby dla nich niepraktyczna.

