Piąta ofiara śmiertelna grypy w Polsce. Najwięcej zachorowań na Mazowszu

Jak podaje RMF FM, piąty przypadek zgonu z powodu grypy odnotowano w Krakowie. Według najnowszego meldunku epidemiologicznego przygotowanego przez Państwowy Zakład Higieny, najwięcej przypadków zachorowań na grypę występuje w województwie mazowieckim. W okresie od 8 do 15 lutego zachorowało tam ponad 46 tys. osób. Dalej w kolejności liczby zachorowań są województwa: małopolskie, wielkopolskie i pomorskie. PZH udostępnił również dane na temat skierowań do szpitala z powodu grypy. We wspomnianym okresie najwięcej, bo 206 osób zostało skierowanych do szpitali w Wielkopolsce. Kolejne w statystykach są województwa: małopolskie, mazowieckie i lubelskie.

Pandemia nam nie grozi

Jak w rozmowie z RMF FM podkreśla prof. Lidia Brydak z Zakładu Wirusologii PZH, Polsce nie grozi pandemia. – Dobra wiadomość jest taka, że większość potwierdzonych przypadków grypy spowodował wirus typu B – mniej podatny na mutacje, który nie jest w stanie wywołać pandemii. Z drugiej strony pod względem szczepień wciąż zajmujemy ostatnie miejsce w Europie – mówi Brydak. – Jeżeli są zachorowania, to niestety na własne życzenie. Bo jeżeli procent zaszczepienia populacji to jest tylko 3,6, to na co my mamy liczyć – dodaje. I podkreśla, że przeciwciała powstają już siedem dni po szczepieniu.

Objawy grypy

Najczęściej występującymi objawami grypy jest wysoka gorączka, bóle mięśni i głowy, osłabienie, dreszcze, a także suchy kaszel, ból gardła i katar. Jak podaje PZH, najczęstszymi objawami z którymi pacjenci są kierowani do szpitala, są objawy ze strony układu oddechowego oraz ze strony układu krążenia.