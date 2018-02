Relikwie Jana Pawła II trafiły do polskich żołnierzy w Afganistanie. „Będą spokojniejsi”

Dowódca 10. Brygady Logistycznej w Opolu płk Szymon Lepiarz dostarczył Polakom stacjonującym w Afganistanie niezwykłą przesyłkę. Z ojczyzny do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie przekazane zostały relikwie papieża Jana Pawła II. To dar od kardynała Stanisława Dziwisza, z którego mają skorzystać wszyscy nasi żołnierze przebywający w tym kraju. Dostarczeniem relikwii do wszystkich wojskowych zajął się kapelan ks. mjr Sebastian Piekarski.

– Relikwie zostały przekazane z myślą, aby towarzyszyły naszym żołnierzom, którzy są poza granicami kraju. Były już w Rumunii, a teraz na czas Wielkiego Postu są w Afganistanie. Potem pojadą także do innych miejsc, gdzie służą żołnierze 10. Brygady Logistycznej – tłumaczył kpt. Piotr Płuciennik. Jak wyjaśniają duchowni, jest to dar na rekolekcje wielkopostne.

Jeżeli obecność relikwii spowoduje, że żołnierze będą się czuli tam na miejscu spokojniejsi – bo są przecież ludzie głębszej wiary i ludzie mniejszej wiary – to warto było to zrobić. Natomiast ci, którzy nie potrzebują odwiedzać kaplicy, po prostu tego nie robią. Nikomu to nie przeszkadza – zapewniał Płuciennik.