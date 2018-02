„Jak Żyd Żyda gonił na śmierć...”. Senator PiS opublikował na Facebooku film, który może wywołać skandal

Na filmie podanym dalej przez senatora Bonkowskiego oglądamy sceny z getta. Na niektórych ujęciach żydowska służba porządkowa kopniakami i ciosami pałek pogania swoich pobratymców. Z przykrymi widokami kontrastuje wesoła muzyka klezmerska. Co najważniejsze, materiał filmowy pochodzi z archiwalnych nazistowskich materiałów propagandowych.

Internauci przypominają senatorowi, że sprawuje poważny urząd i jest reprezentantem narodu, w związku z czym nie wypada, aby publikował na Facebooku tego typu treści. Dodają, że zamieszczony materiał ma antysemicki charakter i przewidują, że w obecnym klimacie politycznym może poważnie zaognić spór z Izraelem.

Co publikuje na Facebooku senator RP

„W trakcie wojny niemieccy Naziści weszli z kamerą do getta i nagrali propagandowy film, w którym bestialstwo przypisują Żydom, by wybielić swoje zbrodnie. Co robią Polacy 75 lat później? Udostępniają to nagranie jako dowód żydowskiej kolaboracji”... – zwraca uwagę jeden z komentujących. Użytkownicy Twittera podkreślają, że na facebookowym profilu senatora Prawa i Sprawiedliwości znaleźć można także inne materiały, które trudno uznać za pasujące do powagi jego urzędu.

