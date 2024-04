Szef gabinetu prezydenta Dudy uderza w Tuska. Twierdzi, że osłabia on bezpieczeństwo Polski

Donaldowi Tuskowi nie spodobało się, że jego poprzednik wziął udział w międzynarodowej konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych (CPAC) w Budapeszcie. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez węgierski Fidesz, partię premiera Viktora Orbána, który mimo agresji Rosji na Ukrainę, wielokrotnie pokazywał swoją prorosyjską politykę.

Mastalerek odpowiedział na głośny wpis Tuska

„Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?” – pytał Donald Tusk za pośrednictwem X (dawniej Twitter).

„Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie” – napisał. „W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść” – odpowiadał szefowi PO Morawiecki.

Do wpisu Tuska odniósł się także Marcin Mastalerek z Pałacu Prezydenckiego. „10 dni temu w Nowym Jorku rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem o konferencji, którą atakuje Donald Tusk. Prezydent Trump uważa, że to świetna inicjatywa i popiera ją. Dlatego konferencję otworzyło Jego nagranie. Byłem tam. CPAC to największa Republikańska konferencja – w Budapeszcie odbyła się jej europejska edycja. Ciągłe ataki PDT na amerykańskich Republikanów osłabiają bezpieczeństwo Polski” – przekonywał Mastalerek.

Tuskowi odpowiedział też Kowalski

Wśród licznych komentarzy do wypowiedzi Donalda Tuska, odnotować można też wpis Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski. Polityk ten nazwał szefa polskiego rządu "najbardziej prorosyjskim premierem III RP". Dodawał, że za sprawą "takich Tusków w UE", Putin zbroił się i wzmacniał.

„Tusk chciał kupować od Rosji gaz ziemny do 2037 r. Zatrzymał w interesie Rosji Baltic Pipe i Odessa-Brody-Płock-Gdańsk. Donald Trump zatrzymał Nord Stream 2, a Donald Tusk dał zielone światło dla Nord Stream. Nie dziwmy się, że Tusk wspierający jawnie w przeszłości Putina atakuje Republikanów, którzy nie pozwolili za czasów Trumpa Putinowi zaatakować jakiekolwiek państwo” – pisał Kowalski.

Czytaj też:

Tusk po wystąpieniu Kaczyńskiego: Wszyscy się śmieją, a powinni się baćCzytaj też:

Saryusz-Wolski komisarzem z PiS? Leszek Miller wyśmiewa pomysł Kaczyńskiego