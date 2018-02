Ostre starcie Ogórek z Jakubowską. „Jak tam wizyta w pewnym pokoju w hotelu sejmowym?”

W środę 20 lutego miała miejsce emisja pierwszego programu w telewizji wPolsce.pl, który poprowadziła była wiceminister kultury i szefowa gabinetu politycznego w rządzie Leszka Millera Aleksandra Jakubowska. Jak zwraca uwagę portal wirtualnemedia.pl, dziennikarze obecni na Twitterze żartowali z tej sytuacji, porównując ją do ścieżki kariery Magdaleny Ogórek – od Sojuszu Lewicy Demokratycznej do prawicowych mediów. Analogia nie rozbawiła jednak byłej kandydatki na prezydenta, która na Twitterze dała to jasno do zrozumienia.

Bezpartyjna Magdalena Ogórek

„Szanowni Państwo, nie byłam członkiem PZPR ani żadnej innej partii, nigdy nie byłam skazana prawomocnym ani żadnym innym wyrokiem, dlatego proszę, by nie zestawiać mnie z A. Jakubowską. Dziękuję” – napisała Magdalena Ogórek. W ten sposób nawiązała do trzech wyroków skazujących, ciążących na posłance i jej zaangażowania w politykę.

Jakubowska: Słoma z butów wyłazi

Nie trzeba było długo czekać na ciętą odpowiedź Jakubowskiej. „Hihihi! No jakby się kobita nie starała, to od czasu do czasu ta słoma całymi pękami z butów wyłazi. Ale apel podzielam: proszę nie zestawiać mnie z M.Ogórek. P.S. A jak tam wizyta w pewnym pokoju w hotelu sejmowym jakiś czas temu? Wszystkie graty udało się zabrać?” – pytała, sugerując pracownicy TVP niejasne działania.