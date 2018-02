O. Rydzyk publicznie skrytykował PiS. Podziałało – rządowy fundusz wyjaśnia sprawę

W połowie lutego o. Tadeusz Rydzyk publicznie wyraził swoje zniecierpliwienie spowodowane przeciągającymi się ustaleniami dotyczącymi dofinansowania Geotermii Toruńskiej. – Mimo, że rządzi PiS, to wcale nie jest nam łatwiej. Dlatego mam zaufanie do rządzących bardzo ograniczone. To wszystko powinno już być i działać. Dwa i pół roku walczymy o to, co otrzymują inni obywatele – mówił w wywiadzie dla PAP. Twierdził też, że zamiast nisko oprocentowanej pożyczki, dostanie kredyt za 6 proc. rocznie.

Kolejne inwestycje o. Rydzyka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił uspokoić wpływowego redemptorystę. Jak informuje Wirtualna Polska, ostatecznie o. Rydzykowi zaoferowano gotową do podpisu umowę z oprocentowaniem rzędu 2,6 proc. rocznie. Wyjaśnia też, że nie mógł on otrzymać dotacji, ponieważ nie wniósł żadnych środków własnych. Okazuje się jednak, że w przygotowaniu jest już kolejna umowa z Geotermią Toruńską. „Budowa sieci ciepłowniczej m.in. zasilającej hotel akademicki szkoły wyższej w Toruniu” miałaby uzyskać 4 mln złotych dofinansowania, a „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia” mogłaby liczyć na 8,3 mln złotych wsparcia z państwowych środków.

Ministerstwo zatwierdza pozytywną ocenę

– Wnioski zostały pozytywnie ocenione, a ocena zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Ministerstwo Energii. Umowy o dofinansowanie znajdują się w fazie negocjacji – poinformował rzecznik NFOŚiGW Sławomir Kmiecik. Obie inwestycje sfinansowane zostaną z datków od słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam, z dotacji rządowego funduszu oraz z nisko oprocentowanego kredytu z tego samego źródła. Państwo przyznało też odszkodowanie o. Rydzykowi w wysokości 26,5 mln złotych za okres braku inwestycji pod rządami PO-PSL. Jak podlicza WP.pl, całkowita pula dotacji dla Geotermii Toruńskiej to 31,8 mln złotych.

