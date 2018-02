PiS zmienia regulamin Sejmu, opozycja wyraża sprzeciw. „To kolejna próba zakneblowania nam ust”

Komisja Regulaminowa Sejmu zagłosowała we wtorek 27 lutego za przyjęciem nowej poprawki do projektu zmieniającego Regulamin Sejmu. Poprawki zgłosiło Prezydium Sejmu i klub PiS. Według projektu, który aktualnie jest po drugim czytaniu w Sejmie, od teraz liczba pytań przysługujących posłom poszczególnych kół i klubów parlamentarnych będzie uzależniona od liczebności tych grup. Sejm nie będzie też prowadził dyskusji nad poprawkami zgłoszonymi w Senacie. Nowy regulamin zakłada też, że wystąpienia posłów nie będą mogły być dłuższe niż 15 minut.

Kuchciński o powadze Sejmu

O zmianach i ich kierunku informował już w styczniu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. „Sejm zajmie się rozwiązaniami, dzięki którym posłowie nie będą mogli występować pozaregulaminowo, nadużywać wniosków formalnych i sprostowań oraz naruszać powagi Sejmu” – pisał na Twitterze. Przedstawiciele opozycji zmiany te nazywają jednak „kneblowaniem ust” przeciwników i piszą o „hańbie”.

Szczerba o kneblowaniu ust

– Jest to kolejna próba zakneblowania ust opozycji. Od dwóch lat pakiet demokratyczny polega na tym, że różnych sytuacjach opozycja alb o nie jest dopuszczana do głosu, albo pracuje w trybie nocnym bez możliwości zadawania pytań – mówił w Polsat News poseł PO Michał Szczerba. – Nie zgadzam się na łamanie moich praw – dodał i poinformował, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmuje się już jedną zgłoszoną przez niego skargą na wykluczenie go z obrad Sejmu w grudniu 2016 roku.