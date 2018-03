Funkcjonariusz CBA zatrzymany za przekroczenie prędkości. Odebrano mu prawo jazdy

Według informacji RMF FM, do zdarzenia doszło w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci wczoraj wieczorem zatrzymali kierowcę, który przekroczył prędkość o 20-30 km/h w terenie zabudowanym na trasie numer 7 przebiegającej przez Ostródę. Okazało się, że kierowca to wysoki rangą funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Policjanci z drogówki za opisane wykroczenie ukarali funkcjonariusza punktami karnymi oraz mandatem. Jednak po zsumowaniu punktów z tymi, które kierowca miał już na koncie za poprzednie wykroczenia, okazało się, że przekroczył on już dozwolony limit. W tej sytuacji policjanci odebrali funkcjonariuszowi CBA prawo jazdy. Jeśli chce je mieć prawo do kierowania pojazdami, będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu.

Jak podaje RMF FM, funkcjonariusz nie zgadza się z decyzją policjantów o odebraniu mu prawa jazdy. Miał zapowiedzieć, że będzie starał się prywatnie wyjaśnić tę kwestię.