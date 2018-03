Poczta Polska wchodzi na rynek księgarski

Podczas konferencji prasowej 7 marca 2018 roku Poczta Polska wraz z firmą Garmond Press ogłosiły nową strategię rozwoju, która wiąże się z wejściem na rynek księgarski. We wszystkich placówkach Poczty, których jest 2,5 w całym kraju, są już dostępne w sprzedaży tytuły, które mają uzupełniać luki w ofercie wydawniczej i księgarskiej w wielu miejscowościach. Celem jest również zmiana wizerunku placówek pocztowych, w których podczas okresu oczekiwania na obsłużenie będzie można zapoznać się z różnymi lekturami.

– Nasi klienci przyzwyczajają się, że działalność Poczty Polskiej nie ogranicza się wyłącznie do obsługi przesyłek. Sprzedaż wydawnictw książkowych ma duże znaczenie, szczególnie na wsiach i w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do różnorodnej literatury jest ograniczony – tłumaczył podczas konferencji Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. – Jest to przede wszystkim projekt biznesowy, gdyż sprzedaż książek w placówkach przyniosła spółce 115 milionów złotych przychodu w 2017 roku, co dało 30 proc. przychodów z działalności handlowej – dodał Kurdziel.

Jak wyjaśnił Jerzy Szmid, prezes firmy Garmond Press, działania te mają również na celu promocje lektur poświęconych najnowszej historii Polski. Z tego powodu od początku marca w placówkach Poczty będzie specjalnie wyeksponowana książka Lecha Kowalskiego „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci”, zaś w kwietniu do sprzedaży trafi nagrodzona w konkursie im. Janusza Kurtyki praca Tadeusza Wolszy „To, co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku”.

W celu ułatwienia klientowi zakupu wybranych tytułów na stronie poczyta.pl można sprawdzić dostępność książek we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Od kwietnia będzie można także bez ponoszenia dodatkowych kosztów zamawiać wybrane przez siebie pozycje do wskazanych placówek. Wszystko, aby dostęp do lektur był możliwie wygodny dla czytelnika.