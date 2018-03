Komornik w Instytucie Lecha Wałęsy. 400 tysięcy złotych długu

Portal informuje, że od ponad pół roku Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie przygotowuje się do sytuacji, w której ILW trzeba będzie zamknąć i zacząć od nowa. Z informacji dziennikarzy wynika, że 400 tys. zł to tylko część długu Instytutu, który wynosił ok. 1,7 mln zł. Część spłacano w ratach, zadłużenie malało. 3 marca jednak samorząd wojewódzki wysłał do kancelarii komorniczej wniosek egzekucyjny.

Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazała, że niestety nie doszło do polubownego rozwiązania, w związku z czym zakończenia tej sprawy spodziewać się można po zakończeniu postępowania komorniczego. Milewska podkreśliła, że Fundacja ILW nie dokonała żadnych zaległych wpłat na konto urzędu. 5 marca kwota zadłużenia z tytułu niewypłaconego czynszu wynosiła 393 048 zł.

Były prezydent Lech Wałęsa oraz Rada Nadzorcza Instytutu mają dyskutować o tym, czy zlikwidować instytut czy też jest jeszcze szansa, żeby go uratować. Póki co, Wałęsa przechodzi w szpitalu rutynowe badania.