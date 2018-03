Nożownik zaatakował w czasie ślubu w Rybniku. Nowe informacje ws. szokującego zdarzenia

Do szokującego ataku w czasie ślubu doszło w sobotę 10 marca w Rybniku. Jak podawała stacja RMF FM, podczas ceremonii ślubnej w Centrum Chrześcijańskim Winnica zaatakował nożownik. Sprawcą okazał się 23-latek, który w czasie, gdy pan młody wypowiadał słowa przysięgi małżeńskiej, rzucił się z nożem na młodą parę.

Zarzut usiłowania zabójstwa?

Według RMF24.pl kobieta i mężczyzna trafili do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża. Kobieta doznała powierzchownych ran i mogła wrócić do domu. Mężczyzna wciąż jest pod opieką lekarzy. Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. W poniedziałek 12 marca ma stanąć przed prokuratorem. Śledczy twierdzą, że motywem działania 23-latka mógł być zawód miłosny. Sprawca może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa.

