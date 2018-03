33-latek zdemolował aptekę w Białymstoku. Znaleziono przy nim marihuanę

Galeria:

Zatrzymano mężczyznę, który zdemolował aptekę

Funkcjonariusze policji z Białegostoku otrzymali zgłoszenie, że jakiś mężczyzna demoluje wnętrze apteki na osiedlu Słoneczny Stok. Policjanci udali się pod podany adres, ale okazało się, że podejrzany zdążył uciec.

Atak furii

Z relacji farmaceutki wynikało, że mężczyzna wszedł do apteki i podał jej kartkę z nazwą leku prosząc o jego sprzedaż. Farmaceutka odpowiedziała, że ten środek jest na receptę, co rozzłościło mężczyznę. Wpadł on w furię i zaczął demolować wnętrze apteki. Przewrócił znajdujące się na ladzie szklane witryny oraz półki z lekami. Kobieta przestraszona takim zachowaniem uciekła na zaplecze apteki i zadzwoniła na policję. Agresor wprawdzie próbował otworzyć drzwi, za którymi znajdowała się farmaceutka, ale po nieudanej próbie uciekł z miejsca zdarzenia.

Marihuana i list gończy

Po ustaleniu rysopisu podejrzanego policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. Nieopodal apteki zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Funkcjonariusze natychmiast go zatrzymali. Podczas kontroli 33-latka okazało się, że posiada przy sobie marihuanę. Później wyszło na jaw, że mężczyzna był poszukiwany litami gończymi. W jego mieszkaniu policjanci zatrzymali jeszcze dwie kobiety i mężczyznę.

Amfetamina

Okazało się, że 28-latka również była poszukiwana, natomiast przy mężczyźnie znaleziono 20 gramów amfetaminy. Ponadto podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli jeszcze 80 gramów tej samej substancji, wagę elektroniczną i młynek. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu, a 33-latek i drugi mężczyzna usłyszeli zarzuty.

