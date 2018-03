Czaputowicz szczerze o relacjach z USA: Atmosfera nie jest najlepsza

– Oczywiście atmosfera nie jest może najlepsza, bo Stany Zjednoczone oczekują na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozwiać te wątpliwości (...) i do tego czasu być może wizyty na najwyższym szczeblu – które zresztą nie były planowane – nie powinny mieć miejsca – mówił Czaputowicz w kontekście przyjętej przez Polskę nowelizacji ustawy o IPN.

Dodał, że dopóki ta kwestia nie zostanie rozwiązana nie jest to dobry moment na „demonstrowanie pewnej bliskości”. – Stany Zjednoczone zgłaszają pewne postulaty w tej kwestii, uważają, że ta ustawa może zagrozić wolnościom badań naukowych czy prezentowaniu tych badań dotyczących Holokaustu i to nie jest nowa rzecz – ambasador Stanów Zjednoczonych zgłaszał to w rozmowie ze mną – przyznał.

Jednocześnie szef polskiej dyplomacji podkreślił, że „w mocy pozostaje wymiar strategiczny” stosunków polsko-amerykańskich.

Czaputowicz ocenił,że „widać też pewną narrację, która się przyjęła w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, która jest niekorzystna dla Polski – że jest przekonanie o tym, że Polska ponosi współodpowiedzialność za Holokaust”. – Jest to dla nas wyzwanie, żeby dyskutować ze stroną izraelską, dla historyków polskich pokazywać, że my także byliśmy ofiarą II wojny światowej, chociaż przyznać trzeba, że Żydzi w dużo większym procencie stracili życie i trzeba to dostrzec, ta wrażliwość jest potrzebna – podkreślił.