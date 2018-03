Specjalistą prokuratury ds. Smoleńska został... ekspert Russia Today

Theodore A. Postol jest emerytowanych profesorem Instytutu Technologii w Massachusetts. Jest stałym komentatorem rosyjskich mediów – często występuje na antenie Russia Today czy agencji Sputnik.

Nowy ekspert do spraw katastrofy smoleńskiej w jednym z wywiadów dla "Sputnika" mówił między innymi, że rozmieszczanie przez Stany Zjednoczone rakiet w Europie byłoby głupie z wojskowego punktu widzenia. W Russia Today mówił z kolei, że "podstawowa fizyka udowadnia, że amerykański system obrony przeciwrakietowej jest bezużyteczny". – Mogę zrozumieć, że polityczne władze Rosji uważają, iż muszą odpowiedzieć na to, co postrzegają jako nieustające wdzieranie się Ameryki i jako plany zastraszania – mówił.

Portal niezalezna.pl pisze, że Postol jest ponadto autorem szeroko wykorzystanego przez propagandę Kremla raportu na temat ataku chemicznego w syryjskim Chan Szajchun w 2017 roku. Po tym wydarzeniu Donald Trump rozkazał siłom USA zbombrdować syryjską bazę wojskową Asz-Szairat. Społeczność międzynarodowa zgodnie stwierdziła, że za atakiem na syryjskie miasto stoją siły prorosyjskiego prezydenta Syrii Baszara al-Asada. Theodore A. Postol podważał tę tezę i sugerował, że za atakiem stały antyrządowe ugrupowania w Syrii.