Angela Merkel spotka się z Morawieckim i Dudą. O czym będą rozmawiać?

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 19 marca spotka się z kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Angelą Merkel. Wizyta, której gospodarzem będzie polski premier, odbywa się tuż po rozpoczęciu przez nią czwartej kadencji na stanowisku szefa rządu. Wcześniej niemiecka polityk odwiedziła tylko Francję. Kancelaria Premiera w wydanym z tej okazji komunikacie tematy zaplanowanych rozmów określiła dość ogólnie: mają dotyczyć stosunków dwustronnych oraz bieżących kwestii europejskich. Ostatnie spotkanie premiera Morawieckiego i kanclerz Merkel miało miejsce całkiem niedawno, bo 16 lutego w Berlinie.

Tematy rozmów Merkel z Dudą

Z kanclerz Merkel spotka się także Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta zdradziła szerzej, na jaki temat politycy będą rozmawiać w Warszawie. W oficjalnym komunikacie wymienione zostały: polityka wobec Rosji, sytuacja na Ukrainie, szczyt NATO, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i relacje Europa-USA.

– Celem rozmów jest określenie pól współpracy polsko-niemieckiej, które powinny mieć istotne znaczenie dla kształtowania przyszłości polityki euroatlantyckiej – wyjaśnił Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Jak dodał, politycy przedyskutują też „obszary rozbieżności interesów tak, by mieć ich lepsze rozpoznanie".

Ministra Szczerski uszczegóławiając cele wizyty powiedział, że w ramach bezpieczeństwa w Europie omawiane będzie głównie bezpieczeństwo europejskie w tym sytuacja na Ukrainie, polityka wobec Rosji, oczekiwania wobec szczytu NATO oraz bezpieczeństwo energetyczne. Rozmowy na temat Trójkąta Weimarskiego będą przebiegać "w kontekście debaty o przyszłości Europy i potrzeby utrzymania europejskiej jedności wobec pomysłów dzielenia Unii Europejskiej".

Heiko Maas w Polsce

Podczas poniedziałkowej wizyty w Polsce kanclerz Niemiec Angeli Merkel towarzyszyć ma szef resortu dyplomacji Heiko Maas, należący do partii SPD. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczną w roli nowego ministra. Niemiecki parlament decydując o powołaniu na czwartą kadencję kanclerz Angeli Merkel zakończył trwający 171 dni impas, podczas którego ugrupowania, które w wyborach parlamentarnych uzyskały największe poparcie, nie mogły dojść do porozumienia w sprawie koalicji.

Merkel i Morawiecki z tytułami „Człowiek roku Wprost”

Przy okazji wizyty niemieckiej kanclerz, po raz czwarty wybranej na to stanowisko, warto przypomnieć uzasadnienie z 2014 roku, o przyznaniu jej tytułu „Człowieka roku Wprost” po rozpoczęciu trzeciej kadencji. „Po pierwsze, w Europie czasów kryzysu kanclerz Niemiec osiągnęła bezprecedensowy sukces polityczny, stając po raz trzeci na czele niemieckiego rządu. Po drugie, kierowany przez nią kraj to dziś nasz najważniejszy sojusznik i partner. W dużej mierze dzięki temu sojuszowi Polska uzyskała taki sam udział w nowej perspektywie finansowej Unii jak w poprzedniej. Nic dziwnego, że w najnowszym sondażu CBOS Polacy wskazali Merkel jako najważniejszego polityka zagranicznego w 2013 r. Wreszcie, szefowa niemieckiego rządu ma dziś szczególny wpływ na politykę nad Wisłą. Jeśli uważnie się przyjrzeć jej „metodzie politycznej”, widać wyraźnie, do jakiego stopnia wzoruje się na niej Donald Tusk” – możemy przeczytać.

Jak „Wprost” uzasadniał wyróżnienie dla Morawieckiego i jego zespołu? „Za zespołową grę na rzecz polskiej gospodarki, za utrzymanie wzrostu gospodarczego, skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego i konsekwentne reformowanie polskiej gospodarki tytuł Człowieka Roku 2017 tygodnika Wprost otrzymał premier Mateusz Morawiecki oraz jego zespół gospodarczy tworzony przez Elżbietę Rafalską, Jadwigę Emilewicz, Teresę Czerwińską oraz Jerzego Kwiecińskiego, Tadeusza Kościńskiego i Pawła Borysa” – brzmiał werdykt redakcji tygodnika.