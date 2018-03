Współpracownik Andrzeja Dudy persona non grata na Ukrainie? Jest komentarz Kancelarii Prezydenta

Jak podaje RMF FM Sekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, który zajmuje się m.in. koordynacją kontaktów z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz współpracą z Sejmem i Senatem, organami administracji publicznej i samorządowej w zakresie spraw związanych z Polonią i Polakami za granicą został uznany przez Lwowską Radę Obwodową za persona non grata na Ukrainie. W środę 21 marca deputowani przyjęli w tej sprawie uchwałę. Zdaniem ukraińskich polityków Adam Kwiatkowski podczas obchodów rocznicy wymordowania polskiej ludności z Huty Pieniackiej określił działania nacjonalistów z Ukrainy mianem ludobójstwa. Uchwałę poparło 56 z 84 członków rady. Do ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych został już skierowany wniosek w tej sprawie.

Co na to Kancelaria Prezydenta?

Kancelaria Prezydenta nie kryje zdziwienia całą sprawą i tłumaczy, że Adam Kwiatkowski odczytał tylko list do uczestników uroczystości w imieniu prezydenta. - To nie były słowa, które minister wypowiedział w swoim imieniu. To było odczytanie listu w imieniu pana prezydenta - powiedział w rozmowie z RMF FM Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy. Kancelaria Prezydenta wyraziła nadzieję, że uchwała będzie miała jedynie charakter lokalny i nie wpłynie negatywnie na relacje między Polską i Ukrainą.

