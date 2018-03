Sąd: Miesięcznice smoleńskie to nie zgromadzenia publiczne, a prywatne spotkania

O wyroku warszawskiego sądu poinformował portal Oko.press. 20 marca sędzia Łukasz Biliński ogłosił decyzję sądu w sprawie Agnieszki Markowskiej, Marii Bąk-Ziółkowskiej i Bartłomieja Sabeli z Obywateli RP, którzy 10 lipca ubiegłego roku mieli przeszkadzać w miesięcznicy smoleńskiej. Zdaniem policji osoby te przeskoczyły przez barierki na Placu Zamkowym i usiadły tuż przed uczestnikami pochodu organizowanego w ramach miesięcznicy. Funkcjonariusze policji powoływali się na art. 52 Kodeksu wykroczeń mówiący o tym, że osoba, która przeszkadza w przebiegu zgromadzenia publicznego podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przeanalizował status prawny miesięcznic smoleńskich i uznał, że nie mogą one być zgromadzeniami publicznymi, ponieważ z uwagi na ustawione na trasie przemarszu barierki oraz ochronę policji nie są one dostępne dla wszystkich. „Miejsce zgromadzenia powinno być dostępne dla anonimowych osób. Wstęp nie może być za zaproszeniem, bo wtedy zmienia się to w prywatne spotkanie” - cytuje uzasadnienie sądu oko.press. Tym samym sąd umorzył sprawę członków stowarzyszenia Obywatele RP.