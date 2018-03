„Biały piątek” odpowiedzią na czarny protest. Na czym polega?

„U nas 23 marca to Biały piątek! Przygotowaliśmy na tę okazję specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe. Jeśli jesteś za życiem - dołącz do nas” - opublikowała strona „Kobieta nieziemskich obyczajów” na Facebooku. W informacji o wydarzeniu dodano, że uczestnicy wydarzenia zapowiedzieli ogólnopolską modlitwę Koronkę do Miłosierdzia Bożego w obronie życia o godzinie 15:00. Jak sama nazwa wskazuje, zamierzają oni również ubrać się tego dnia na biało.

W niektórych miastach, m.in. Poznaniu, mają odbyć się uliczne tzw. białe marsze w obronie życia. W ramach akcji można na swoim zdjęciu profilowym umieścić hasztag #BiałyPiątek, celem wyrażenia wsparcia dla ruchu. Biały piątek poparli prawicowi publicyści, m.in. Tomasz Terlikowski, czy Rafał Ziemkiewicz.

Czarny piątek

Pod hasłem „Czarny piątek” odbywają się protesty przeciwko projektowi „Zatrzymaj aborcję” zakładającemu zaostrzenie przepisów aborcyjnych, który został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję.

Protest w Warszawie organizowany jest przez organizację Akcja Demokracja oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet. Demonstracje odbywają się w kilku miejscach: pod Pałacem Arcybiskupim na ul. Miodowej, pod Sejmem oraz na ul. Nowogrodzkiej, przed siedzibą PiS, gdzie protest zaplanowano na godz. 18:00. Solidarność z protestującymi wyraziła Amnesty International. Organizacja przekonuje, że prawa kobiet w Polsce są ponownie zagrożone.

Kiedy aborcja jest dozwolona wg prawa?

Obecnie kwestię aborcji reguluje w Polsce ustawa z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Na mocy obowiązującego obecnie kompromisu, aborcja dopuszczalna jest w trzech przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. Wówczas ciąża może zostać przerwana bez względu na wiek płodu. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że występuje bezpośrednie zagrożenie życia kobiety.



gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej). Wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży.



kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała wskutek czynu zabronionego. Decyzja o dopuszczalności aborcji podejmowana jest wówczas w porozumieniu z prokuratorem. Oznacza to, że gwałt musi być zgłoszony odpowiednim organom.



Projekt "Zatrzymaj aborcję"

Projekt „Zatrzymaj aborcję”, przeciwko któremu odbywa się piątkowy protest, zakłada wykreślenie drugiej przesłanki do przeprowadzenia legalnej aborcji, czyli tzw. aborcji eugenicznej. We wtorek projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości. O jego odrzucenie apelowali m.in. eksperci ONZ.