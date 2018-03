Bartłomiej Misiewicz jest gotowy na powrót do polityki. „Jestem do dyspozycji rządu”

– Nie mam w planach na teraz powrotu do polityki, ale jeżeli będzie potrzeba wykorzystania mojej wiedzy i doświadczenia, to jestem do dyspozycji – podkreśla Bartłomiej Misiewicz w rozmowie z dziennikiem. – Mam nadzieję, że kwestia bezpieczeństwa państwa, kwestia zagrożenia ze Wschodu będzie tak samo poważnie traktowana. Jak najlepiej życzę panu ministrowi (Mariuszowi Błaszczakowi – red.) – zapewnia Misiewicz.

Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej przypomniał, że na razie uczy się na toruńskiej uczelni założonej przez o. Tadeusza Rydzyka. – Na studiach idzie mi nie najgorzej. Najtrudniej było zaliczyć statystykę. Podchodziłem do tego przedmiotu trzykrotnie, ale w końcu udało mi się zaliczyć na trójkę. Mam też przedmioty humanistyczne, z których mam już lepsze stopnie – informuje. Przekazał, że już w maju bronił będzie pracy licencjackiej. – Mam jeszcze kilka przedmiotów do zaliczenia. Tematem pracy jest m.in. szczyt NATO, stacjonowanie wojsk NATO w Polsce – powiedział. Dodał, że jeżeli będzie pisał pracę magisterską, to źródłem inspiracji i pomocy może być sam Antoni Macierewicz. – Jak będę kontynuował temat pracy, to wtedy może będę prosił ministra Macierewicza o wsparcie – powiedział.