Już wiadomo, czym zajmuje się Misiewicz w Telewizji Republika. „Moim wzorem jest Antoni Macierewicz”

Bartłomiej Misiewicz pytany na antenie Polsat News 9 marca, czym teraz się zajmuje, poinformował, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracuje w Telewizji Republika. Dopytywany o szczegóły swojej pracy poinformował, że "doradza kontrahentom z zakresu PR-u, marketingu i komunikacji oraz social mediów".

Wypowiedzi byłego rzecznika MON na Twitterze zacytowała 300polityka.pl, a następnie dalej podała je między innymi jedna z dziennikarek Telewizji Republika Magdalena Bałkowiec. „Ja i koledzy z TV Republika jesteśmy ciekawi zakresu obowiązków, bo nikt nigdy pana w firmie nie widział” – napisała. Wpis szybko został usunięty, jednak internauci już wcześniej zrobili screenshot tego tweeta.

Dziś Telewizja Republika przeprowadziła wywiad z Bartłomiejem Misiewiczem. Na Twitterze podano m.in. jego wypowiedź dotyczącą pracy w tej telewizji. „Pracuję jako doradca zarządu w Republika TV” – powiedział Misiewicz.

Misiewicz poinformował ponadto, że studiuje politologię w Toruniu, a studia tam „są bardzo wymagające”. Przekazał, że na wiosnę ma zamiar bronić licencjat, a później magistra.

Podczas wywiadu mówił także o byłym szefie Ministerstwa Obrony Narodowej Antonim Macierewiczu. Zaznaczył, że jest on jego wzorem do naśladowania. „To są cechy, które wyróżniam u polityków – patriotyzm, determinacja i brak zmieniania poglądów co kadencję” – podkreślił. „Moja wiedza, doświadczenie i warsztat zdobyte u boku Antoniego Macierewicza jest zawsze dla spraw Polski do dyspozycji” – dodał. Przyznał też, że jak najlepiej życzy ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, jednak dla niego zawsze Antoni Macierewicz będzie „najlepszym ministrem”.