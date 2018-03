Fundacja Czartoryskich zbankrutowała? Fakty są zaskakujące

Przypomnijmy, 29 grudnia 2016 roku Fundacja Książąt Czartoryskich podpisała umowę z Ministerstwem Kultury, w ramach której przekazano państwu kolekcję dzieł malarskich. Transakcja opiewała na 100 mln. Dodatkowo, jak informuje gazeta.pl, Fundacja Czartoryskich wzbogaciła się o 20 mln zł po sprzedaży zamku w Gołuchowie.

Wniosek o likwidację

Jak opisuje tygodnik „Przegląd”, mimo tak pokaźnych sum, które wpłynęły na konto Fundacji, Rada organizacji pod koniec ubiegłego roku postanowiła ją rozwiązać, motywując wniosek brakiem pieniędzy na koncie Fundacji. Do uzasadnienia wniosku nie dołączono jednak sprawozdań finansowych, co zwróciło uwagę Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. XI Wydział Gospodarczy KRS zwrócił się więc do Fundacji, by ta dostarczyła dokumenty, które potwierdzą, że istnieją przesłanki by zlikwidować Fundację.

Taka odpowiedź nie nadeszła. W sieci pojawiło się jednak oświadczenie, które rzuca nowe światło na tę sprawę. Wynika z niego, że Fundacja nie zbankrutowała, a jedynie przekazuje środki na rzecz fundacji Le Jour Viendra. Organizacja ta niedawno powstała w Liechtensteinie. Jak podkreśla Fundacja w oświadczeniu, „przepisy prawa, które funkcjonują w Polsce, a które zostały uchwalone jeszcze w okresie PRL mają mankamenty, które skutecznie blokują rozwój fundacji z dużymi zasobami finansowymi”.

