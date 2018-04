Będą zmiany w paskach informacyjnych w TVP Info. „Komunikacja nie może być infantylna”

Od stycznia dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej jest Jarosław Olechowski, który zastąpił na tym stanowisku Klaudiusza Pobudzina. Z kolei od lutego funkcję szefa informacji w TVP Info sprawuje Krystian Kuczkowski. Jak podaje portal Wirtualne Media jednym z pierwszym zadań nowego kierownictwa jest uspokojenie emocji wokół pasków w TVP Info. – Zależy mi na tym, żeby TVP Info i szerzej: programy informacyjne TVP, były obiektywne, rzetelne, ale jednocześnie żeby nie bały się pokazywania rzeczywistości, której nie pokazują inne telewizje. Chcę, żeby dziennikarze nie bali się pokazywania różnych stron życia publicznego, ale żeby było to robione profesjonalnie. Sposób, w który to komunikujemy nie może być infantylny – mówił Jarosław Olechowski portalowi Wirtualne Media.

Szef TAI twierdzi, że informacje na paskach w TVP Info były prawdziwe, jednak forma, w jakiej były podawane, często osłabiała siłę argumentów. – Zależy mi na tym, żeby informacje na paskach silne były argumentami, a nie tym, że dopiszemy ileś przymiotników – mówi Olechowski dodająć, że część zarzutów pod adresem pasków brała się z faktów, że cytaty niektórych osób nie były prawidłowo oznaczone. – One były parafrazowane i przedstawiane jako wypowiedz redakcyjna. To nie było dobre. Teraz wydałem polecenie, żeby – jeśli kogoś cytujemy – wyraźnie zaznaczać, że jest to cytat – podsumował Olechowski.

Galeria:

Zbiór pasków informacyjnych w TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego

Z ustaleń dziennikarzy „Gazety Wyborczej” wynika, że za tworzenie pasków są odpowiedzialni w większości nieznani opinii publicznej dziennikarze. Jedyny wyjątek to Joanna Mokrzyńska, która jest autorką powieści „Wszystkie świństwa świata” , w której opisała pracę w mediach. W większości są to młode kobiety, które nie udzielają się politycznie w mediach społecznościowych. Tutaj również znaleziono jeden wyjątek. Jedna z paskowych, Kraolina, publikuje na swoim profilu na Facebooku informacje o spotkaniach z politykami PiS oraz przypomina o miesięcznicach smoleńskich.