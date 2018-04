Czabański zarzuca „ordynarne kłamstwo” PO i reaguje na „konwój wstydu”

Krzysztof Czabański zareagował na akcję „konwój wstydu” , za którą stoi Platforma Obywatelska. Chodzi o przedstawianie sylwetek różnych postaci kojarzonych z PiS, które dostały premie lub publiczne dotacje. W Bydgoszczy bohaterem „konwoju wstydu” został szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Na wielkim plakacie pojawiło się jego zdjęcie i napis: „Krzysztof Czabański wziął 72 tys. zł! Wstyd. Oddajcie kasę” . Grafikę z Czabańskim promował w mediach społecznościowych poseł PO Krzysztof Brejza.

Czabański postanowił odnieść się do sprawy i ostro skomentował całą sytuację. Stwierdził, że mamy do czynienia z „ordynarnym kłamstwem PO i posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nagród” . „Sprawę skieruję do prokuratury i sądu. Gdy byłem wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego nie wziąłem żadnych 72 tysięcy złotych nagrody! Dostałem jedną nagrodę w wysokości 6 000 złotych brutto” – wyjaśnił na Facebooku.

Kaczyński: Ministrowie oddadzą premie

5 kwietnia Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy ws. obniżenia o 20 procent pensji poselskich. Ponadto prezes PiS oznajmił, że ministrowie oddadzą nagrody na cele charytatywne. Kaczyński zapewnił, że będzie „dużo skromniej niż dotychczas”. – Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.

