Niesiołowski o pomyśle PiS: Niesłychana bezczelność, coś obrzydliwego, plugastwo

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński poinformował, że PiS złoży projekt ustawy o obniżenie o 20 procent pensji poselskich.– Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.

„Takiego poziomu nędzy umysłowej i moralnej w Sejmie nie było”

Do zapowiedzi prezesa PiS odniósł się w rozmowie z portalem SE.pl poseł Stefan Niesiołowski. – To jest niesłychana bezczelność. Najpierw pobrali gigantyczne nagrody, pozatrudniali wszystkich możliwych pociotków, jakichś lizusów i teraz by to odrobić wizerunkowo, Kaczyński chce innym, ogólnie opozycji zabrać pieniądze. To jest coś obrzydliwego. Najpierw zabrał pieniądze tym emerytom mundurowym, całkowicie niewinnym w 90 procentach ludziom, a teraz chce zabrać pieniądze głównie opozycji. To słowo plugawe do tego pasuje – ocenił parlamentarzysta.

Polityk nie krył również swojego negatywnego stosunku wobec niektórych polityków z Prawa i Sprawiedliwości oraz ruchu Kukiz'15. – Ktoś taki jak Tarczyński, jak Kukiz, Jakubiak, czy taki Horała. Czegoś takiego nie było w Sejmie. Takiego poziomu nędzy umysłowej i moralnej. Oni pieniądze dla siebie znajdą i to uderzy głównie w opozycję. Najobrzydliwsze z obrzydliwych działań. Cudzym kosztem budować swój wizerunek skromnego człowieka, który oszczędza pieniądze – stwierdził Niesiołowski.