Był już gluten i laktoza. Teraz okazuje się, że nasz organizm może również nie tolerować histaminy

Histamina jest organicznym związkiem, który naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Jest ona magazynowana przede wszystkim w tzw. komórkach tucznych, które znajdują się w układzie limfatycznym, skórze oraz błonach śluzowych. Uwalnia się ona pod wpływem wielu różnych czynników np. zmiany temperatury czy pojawienia się alergenu. Docelowo ma ona chronić nasz organizm, jednak czasami zdarza się, że stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia.

Okazuje się, że w naszym organizmie może również wystąpić nietolerancja histaminy. Objawia się ona niespodziewanymi atakami kichania, łzawieniem z oczu, problemami skórnymi bądź silną migreną. Taka reakcja może wystąpić wtedy, gdy do naszego organizmu trafi drogą pokarmową duża ilość histaminy. Aby sprawdzić, czy nasz organizm może źle zareagować na histaminę warto sprawdzić, po jakich posiłkach wystapiły u nas wyżej wymienione objawy. Zazwyczaj powinny się one pojawić pomiędzy 20 a 60 minutą od spożycia danego pokarmu. Można również udać się do alergologa i wykonać specjalistyczne testy. Najnowsze badanie, które pozwoli na wykrycie nietolerancji to test aktywności DAO, który przeprowadza się na podstawie badania krwi.

Przy nietolerancji histaminy warto wprowadzić do diety zieloną herbatę, winogrona, czosnek, jabłka, brokuły oraz cebulę.

