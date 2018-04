Wypalanie traw zabija zwierzęta. Straż pokazała dramatyczne zdjęcia

Galeria:

Straż pokazła spalone żywcem zwierzęta

Straż przypomina, że wypalanie traw jest zabronione i grozi za to kara do 5 tysięcy złotych, a nawet więzienie. Podano, że w tym roku trawy płonęły w województwie opolskim już ponad 200 razy. Z kolei w całym 2017 roku doszło do 1200 takich zdarzeń. W ramach apelu i ostrzeżenia strażacy ruszyli z akcją „Stop wypalaniu traw” i pokazali zdjęcia poranionych i martwych zwierząt.

– Nie ma żadnego uzasadnienia ze względów rolniczych ani żadnych innych, by wypalać trawy i ścierniska. Powoduje to tylko straty. Giną zwierzęta, lasy, my musimy wyjeżdżać do takich zdarzeń, a może ktoś w tym czasie potrzebować pomocy – mówi starszy kapitan Bartosz Raniowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.