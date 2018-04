Pomnik smoleński plagiatem? Podobieństwa dopatrzył się poseł PO

„Pomnik smoleński, który jutro otwierać będą najważniejsze osoby w państwie, to plagiat okładki albumu z 2012 r. hardrockowego zespołu z Niemiec. Wstyd i smutek” – napisał w mediach społecznościowych poseł PO Krzysztof Brejza. Chodzi dokładnie o album niemieckiego zespołu Beyond the Bridge – „The Old Man and the Spirit”. Jego spostrzeżenie wywołało spore poruszenie zarówno na Twitterze (400 podań dalej i tysiąc polubień w 7 godzin), jak i na Facebooku (4 tys. udostępnień i ponad 300 komentarzy w siedem godzin). Waszym zdaniem podobieństwo jest wystarczające do uznania projektu pomnika smoleńskiego za plagiat? Zostawcie głos w naszej sondzie.

Plan obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Pod koniec marca Prawo i Sprawiedliwość ujawniło plan obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczną się 10 kwietnia we wtorek o godz. 8:00 i potrwają do godz. 21:15. W ramach rocznicowych wydarzeń zaplanowano długo wyczekiwane odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Przemówienia wygłoszą m.in. prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński.