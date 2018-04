Podkarpacie. Tragiczna śmierć 23-latka. Został przysypany ziarnami kukurydzy

Do zdarzenia doszło we wsi Kosina położonej w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim. Dyżurny lokalnej komendy policji otrzymał informację o wypadku, do którego miało dojść podczas prac gospodarczych. Z przekazanych informacji wynikało, że młody mężczyzna został przysypany przez znajdujące się w silosie ziarna kukurydzy.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze łańcuckiej komendy ustalili, że 23-letni mieszkaniec Kosiny pracował przy załadunku ziaren kukurydzy z silosu na samochód ciężarowy. Wtedy najprawdopodobniej mężczyzna wszedł do środka zbiornika, jednak nie mógł się z niego wydostać o własnych siłach. Na pomoc wciąganemu przez lej kukurydzy mężczyźnie ruszył sąsiad, do którego 23-latek zdążył jeszcze zadzwonić. Niestety, mimo wielu prób nie był on w stanie samodzielnie wyciągnąć swojego znajomego.

W związku z tym, do miejsca zdarzenia wezwano strażaków, którzy wycięli otwory u podnóża silosu, dzięki czemu udało się wyciągnąć na zewnątrz mężczyznę, który był już wówczas nieprzytomny. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia 23-latka nie udało się uratować. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia łańcucka policja.