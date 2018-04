Wrocław. Tajemnicza śmierć w więzieniu. Mężczyzna zmarł dzień po tym, jak trafił do celi

67-letni Waldemar S. trafił do zakładu karnego przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu w sobotę 7 kwietnia. Mężczyzna miał odbyć w areszcie 15-dniową karę zastępczą. Jak podaje Gazeta Wyborcza, dzień później w godzinach porannych 67-latka znaleziono martwego w celi. - Nasi funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce ok. godziny 7 rano przez dowódcę zmiany w zakładzie karnym - powiedział Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci mężczyzny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że śledczy nie znaleźli na jego ciele żadnych obrażeń. Szczegółowe informacje w tej sprawie będą jednak znane dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa dolnośląska policja nie chce udzielać szczegółowych informacji na ten temat.