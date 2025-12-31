Wyniki losowania Eurojackpot. Wielka wygrana w Polsce. Ogromna kumulacja!

W losowaniu Eurojackpot z 30 grudnia następujące liczby okazały się szczęśliwymi: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1 i 6. Chociaż nie padła główna wygrana, to jeden gracz z Polski zgarnął blisko 1,2 mln zł (wygrana trzeciego stopnia).

Losowanie Eurojackpot z 30 grudnia. Wyniki i wygrane

Dwie kolejne osoby mogą cieszyć się z wygranej czwartego stopnia, która przełożyła się na zastrzyk gotówki wynoszący po ponad 17 tys. zł. Następnych 31 graczy – dzięki wygranej piątego stopnia – zyskało po ponad 1,2 tys. zł.

O sporym szczęściu może mówić także trzech graczy z Niemiec i jeden z Czech, którzy wygrali po ponad 525 tys. euro (wygrana drugiego stopnia). Cieszyć może się także 16 kolejnych osób, które wzbogaciły się o ponad 74 tys. euro każdy (wygrana trzeciego stopnia).

Kumulacja w najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, wyniesie 300 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

2 851 421,60 zł – 19 grudnia, Czerwieńsk

1 424 381,00 zł – 16 grudnia, Zielona Góra

1 014 194,20 zł– 21 października, Góra

5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

