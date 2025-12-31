Wyniki losowania Eurojackpot. Wielka wygrana w Polsce. Ogromna kumulacja!

W losowaniu Eurojackpot z 30 grudnia następujące liczby okazały się szczęśliwymi: 10, 18, 20, 23, 27 oraz 1 i 6. Chociaż nie padła główna wygrana, to jeden gracz z Polski zgarnął blisko 1,2 mln zł (wygrana trzeciego stopnia).
Losowanie Eurojackpot z 30 grudnia. Wyniki i wygrane
Dwie kolejne osoby mogą cieszyć się z wygranej czwartego stopnia, która przełożyła się na zastrzyk gotówki wynoszący po ponad 17 tys. zł. Następnych 31 graczy – dzięki wygranej piątego stopnia – zyskało po ponad 1,2 tys. zł.
O sporym szczęściu może mówić także trzech graczy z Niemiec i jeden z Czech, którzy wygrali po ponad 525 tys. euro (wygrana drugiego stopnia). Cieszyć może się także 16 kolejnych osób, które wzbogaciły się o ponad 74 tys. euro każdy (wygrana trzeciego stopnia).
Kumulacja w najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się w piątek, wyniesie 300 mln zł.
Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 2 851 421,60 zł – 19 grudnia, Czerwieńsk
- 1 424 381,00 zł – 16 grudnia, Zielona Góra
- 1 014 194,20 zł– 21 października, Góra
- 5 924 932,70 zł – 17 października, Gdańsk
- 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
