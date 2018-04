Wyszedł z więzienia, bo cierpi na... brak bogactwa. Zabił 4 osoby

Sprawa dotyczy tragicznego wypadku, do którego doszło w 2013 r. Ethan Couch z Teksasu miał wtedy 16 lat i prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Próbował uciec ze swoją matką do Meksyku, by uniknąć kary, ale ostatecznie sąd skazał go na 10 lat więzienia.

Ofiara dobrobytu?

Sprawa wypadku wraca po pięciu latach, a jej dalszy ciąg może wielu zaskoczyć. 20-letni dzisiaj Couch spędził prawie dwa lata w więzieniu, ale jak podaje „Guardian”, ostatnio opuścił mury zakładu karnego w Teksasie. Podczas badań psychologicznych u młodego mężczyzny stwierdzono bowiem schorzenie zwane „affluenza”. To termin używany głównie przez krytyków konsumpcjonizmu i kapitalizmu. Oznacza on „zaraźliwy” stan dobrobytu. Już w 2013 r. podkreślano, że rodzice chłopaka od dziecka rozpieszczali syna, miał wszystko czego zapragnął. Obrońca zauważył też, że chłopak miał pozwolenie na jazdę samochodem, odkąd skończył 13 lat.

Kontrowersje

Couch został zwolniony z odbywania kary i skierowany na leczenie, ponieważ zdaniem lekarzy brak bogactwa i specjalnych praw za kratkami mogłyby źle wpłynąć na psychikę skazanego.

Ta decyzja wywołała oburzenie i została określona jako „wielka niesprawiedliwość” wobec rodzin ofiar. Inne zdanie na ten temat mają prawnicy 20-latka, którzy podkreślają, że sprawca wypadku od początku przyznawał się do tego, co zrobił i czuł wyrzuty sumienia. Decyzja sądu oznacza, że Couch resztę kary ma odbyć „pod specjalnym nadzorem, na warunkach określonych przez wymiar sprawiedliwości”.

