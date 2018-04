Maciej Orłoś odchodzi z Telewizji WP. „Ta przygoda skończyła się szybciej niż zakładałem”

Scheuring-Wielgus o Schetynie i Lubnauer. „Weszłam do polityki...

– Weszłam do polityki przez PO i nie przeszkadza mi to we współpracy z nią dla dobra Polski po tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość – zaznaczyła w programie "Piaskiem po oczach" na antenie TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.