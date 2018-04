Jacek Czaputowicz odbył rozmowę telefoniczną z Borisem Johnsonem. Czego dotyczyła?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w komunikacie, że Boris Johnson podziękował za wsparcie polityczne udzielone przez Polskę.

Odwołując się do oświadczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz w rozmowie telefonicznej z Borisem Johnsonem podkreślił gotowość Polski do konsekwentnego wspierania działań mających na celu zapobieganie użyciu broni chemicznej. „Ministrowie podkreślili konieczność dalszych konsultacji dotyczących wspólnych kroków w tym zakresie podejmowanych na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej” – podało MSZ w komunikacie .