Gowin proponuje koniec zasady „jedna osoba - jeden głos”. Karczewski komentuje

– Jest to propozycja, która radykalnie zmieniłaby dotychczasowy model demokracji – powiedział marszałek Senatu. W ocenie Stanisława Karczewskiego obecnie świadomi, ponoszący za to odpowiedzialność obywatele wybierają swoje władze. – Większość z tych obywateli to rodzice, którzy decydując na kogo zagłosują, uwzględniają również przyszłość swoich dzieci – tłumaczył. Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodał, że propozycja wicepremiera Gowina wymagałaby zmiany konstytucji. – Art. 62 Konstytucji RP mówi: „Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie sądzę, żeby doszło do zmian w tym przepisie – podkreślił.

Propozycja Gowina