Burza po tekście „Wprost”. Posłanka zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury

W lutym tego roku resort nauki ogłosił wyniki konkursu na projekty dotyczące uniwersytetów trzeciego wieku. Spośród zgłoszonych 49 wniosków wybrano 20. Zostały one dofinansowane kwotą łączną ok. 6 milionów złotych. Wśród wybranych podmiotów znalazło się Stowarzyszenie – Ekonomia Nauka Społeczeństwo „SENS”. Otrzymało ono grant w wysokości blisko 237 tys. zł.

Sprawę dotacji nagłośnił w tygodnik „Wprost”, który ustalił, że we władzach Stowarzyszenia zasiadają osoby związane z partią Porozumienie, której prezesem jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Poza tym, według autora artykułu – Marcina Dobskiego, stowarzyszenie nie spełniło jednego z wymogów formalnych konkursu.

W kolejnym tygodniu na łamach „Wprost” ukazał się artykuł o innej fundacji, również powiązanej z partią Porozumienie. Fundacja InnWarmia, która z resortu nauki dostała 247 tys. zł, powstała na tydzień przed ogłoszeniem konkursu. W zespole oceniającym projekty były cztery osoby związane z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

Wielichowska: Temat nie stygnie!

„Temat nie stygnie! Wręcz przeciwnie!” – napisała na Facebooku Monika Wielichowska z PO. Posłanka złożyła też interpelację, w której zadała ministrowi Gowinowi siedem pytań, w tym jedno o ewentualne unieważnienie konkursu. „Jest kolejny NGO, który powstał kilka dni przed konkursem i dostał kasę! A przy tym sporo politycznych powiązań! Ciekawe co na to Prokuratura, NIK i Premier?” – pytała. Sprawą zainteresowała się także partyjna koleżanka Wielichowskiej – Kinga Gajewska. „Michał Wypij, jeśli do jutra nie otrzymam wystarczających i satysfakcjonujących wyjaśnień dotyczących grantu w wysokości ćwierć mln dla organizacji, która powstała tydzień przed ogłoszeniem konkursu, z której prezesem się kumplujesz – sprawę automatycznie kieruję do prokuratury” – zapowiedziała na Twitterze.