Nagrody Pulitzera przyznane. Polka wśród laureatów

Nagrody Pulitzera przyznawane są od 1917 roku, kiedy to pochodzący z Węgier wydawca i dziennikarz Joseph Pulitzer ufundował nagrodę swojego imienia. Rokrocznie nominuje się osoby, które w opinii kapituły mają na swoim koncie wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, muzyki i literatury pięknej. Całość dzielona jest na 21 kategorii. W tym roku do grona nagrodzonych dołączyła pochodząca z Polski Martyna Majok, której przyznano Pulitzera w kategorii dramatu.

Uzasadnienie nagrody

Majok, która urodziła się w Bytomiu, ale w wieku 5 lat wyemigrowała z rodziną do Stanów Zjednoczonych, została nagrodzona za sztukę „Cost of Living”. „To pełne szczerości, oryginalne dzieło, które zaprasza widzów, aby zbadali różnorodne postrzeganie przywilejów i relacje między ludźmi dzięki obserwacji dwóch par niedopasowanych do siebie indywidualności: byłego kierowcy ciężarówki i jego niedawno sparaliżowanej byłej żony oraz aroganckiego młodego mężczyzny z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego nowego opiekuna” – czytamy na stronie Nagród Pulitzera w uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia.

Sztuki Majok były wystawiane m.in. w Waszyngtonie, Nowym Jorku czy Chicago. Polka jest laureatką wielu nagród, w tym Charles MacArthur Award, The Lanford Wilson Award czy Davic Calicchio Emerging American Playwright Prize.

