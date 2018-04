Michał Szczerba mówił o „zbiorowych orgiach”. Jakubiak: Głodnemu chleb na myśli

Przypomnijmy, 14 kwietnia w Stoczni Gdańskiej odbył się ogólnopolski zjazd członków Obozu Narodowo-Radykalnego. ONR obchodził 84. rocznicę utworzenia organizacji. Po konferencji w historycznym budynku Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, grupa narodowców z flagami przemaszerowała przez miasto. Wynajęcie sali kontrowersyjnej organizacji oburzyło m.in. Lecha Wałęsę.

Odmienne opinie

O opinie na temat zjazdu organizacji w Stoczni zapytano w Polsat News posłów Platformy Obywatelskiej i ruchu Kukiz'15. Marek Jakubiak z Kukiz'15 stwierdził, że nie widzi powodu, „dla którego ONR nie powinien tam świętować”. – Decyzję powinien podejmować właściciel. Jeśli tam się prowadzi usługi, oni tę salę wynajęli, zapewne za to zapłacili, to gdzie tu jakieś nieporozumienie – argumentował poseł. Odmiennego zdania był Michał Szczerba z PO.

– To coś całkowicie haniebnego. Piotr Duda powinien przeprosić wszystkich Polaków, że to wielkie dziedzictwo „Solidarność”, które zostało mu powierzone, w ten sposób bezcześci i udostępnia święte dla Polaków i dla polskiej wolności miejsce osobom, które mają nacjonalizm, rasizm na ustach – powiedział Szczerba. I dodał, że „równie niewłaściwe było pojawienie się narodowców na Jasnej Górze”. – To Jan Paweł II mówił, czym jest ksenofobia, nacjonalizm. Mówił o tym, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu – powiedział polityk PO.

„Zbiorowe orgie”

Jeden z argumentów Szczerby zaskoczył nawet dziennikarkę prowadzącą program. – Nie mówmy, że to jest sala na wynajem, bo w taki sposób Piotr Duda będzie wynajmował Salę BHP na zbiorowe orgie – powiedział Szczerba. Na wątpliwości dziennikarki odpowiedział, że „jeżeli to jest sala na wynajem i to jest argument kierownictwa”Solidarności", to można sobie wszystko wyobrazić”. – Głodnemu chleb na myśli – skomentował wypowiedź Szczerby Jakubiak.