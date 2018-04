Biedroń rozczarowany Morawieckim. „Daje nam 300 zł w zamian za odbieranie wolności”

Biedroń przekonywał w programie „Jeden na jeden”, że w Polsce „po stronie prodemokratycznej, proeuropejskiej jest pustynia” . Jego zdaniem Platforma Obywatelska nie idzie w tę stronę. Polityk podkreślił również, że chce swój mandat jako prezydent Słupska wypełnić do końca, ponieważ umówił się na „trwały związek z mieszkańcami” tego miasta, jeśli chodzi o sprawowanie prezydentury.

Biedroń: Jestem rozczarowany polityką premiera

– Plan Morawieckiego zakładał, że na przykład najbardziej izolowany transportowo region w Polsce, Pomorza Środkowego, będzie miał drogę S6, a dzisiaj S6 nie ma i nie będzie przez najbliższe lata – powiedział. – Plan Morawieckiego zakładał, że ja do studia będę miał szansę przyjechać elektrycznym samochodem, bo Polska będzie produkowała miliony takich samochodów – dodał.

Prezydent Słupska wskazał, że chciałby, „żeby premier Morawiecki, jeśli chce być wiarygodny w swoim premierostwie, realizował swój plan. To, na co się umówiliśmy” . – Jestem rozczarowany tą polityką premiera, bo miałem nadzieję, że będzie miał odwagę realizować rzeczy, które nam obiecał. A dzisiaj wpada w taki populizm a la Kaczyński, daje nam 300 zł w zamian za odbieranie wolności, za to, by jego koledzy i koleżanki paśli się na spółkach państwowych – wyjaśnił.

Biedroń o powrocie Tuska

Prezydent Słupska wyraził przekonanie, że „Polacy oczekują atrakcyjniejszej narracji niż daje Kaczyński, co do przyszłości Polski” . Stwierdził również, że „dzisiaj powrót Donalda Tuska to podtrzymanie duopolu, śmiertelnego uścisku, w którym jesteśmy jako społeczeństwo, który nas wyniszcza”.