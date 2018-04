Warszawa. Policja pilnuje w szpitalu noworodka i jego matki. Antyszczepionkowcy organizują zbiórkę na ewakuację

Funkcjonariusze stołecznej policji pilnują noworodka i jego matki, ponieważ kobieta nie chciała się zgodzić na podanie dziecku antybiotyku dopóki nie otrzyma wyników badań. Lekarze ze stołecznego Szpitala Bielańskiego po przeprowadzeniu badań stwierdzili, że dziecko ma wysokie CRP (poziom stężenia białka C-reaktywnego) i istnieje zagrożenie dla jego zdrowia i życia, dlatego konieczne jest podanie antybiotyku. Matka nie dawała wiary lekarzom i żądała dostępu do dokumentacji medycznej. – Nie dostała jej, więc chciała wypisać się na żądanie. Wtedy pod drzwiami sali pojawili się wezwani przez szpital policjanci – mówi Justyna Socha ze stowarzyszenia antyszczepionkowców STOP NOP.

Jak podaje „Rzeczpospolita” , ostatecznie kobieta zgodziła się na podanie dziecku leków, jednak policja nadal pilnuje jej oraz noworodka. Rodzice nie zgodzili się bowiem na podanie dziecku szczepionek. Dyrekcja Szpitala Bielańskiego nie chce komentować całej sytuacji. – Postępowanie zostało zgłoszone do sądu i czekamy na decyzję sądową w tej sprawie – tłumaczy Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor placówki.

Tymczasem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zorganizowało internetową zbiórkę na ewakuację matki oraz dziecka do prywatnego szpitala. Rodzice szukają prywatnego szpitala, który szanuje prawo człowieka do świadomej zgody na zabiegi medyczne, gdzie chcieliby przenieść dziecko - tłumaczą jej organizatorzy. Do tej pory udało się zgromadzić 6105 zł a zbiórkę wsparło 237 osób. Warto podkreślić, że internauci nie mają pełnej wiedzy na temat badań oraz diagnozy lekarskiej, bazują jedynie na informacjach przekazanych przez antyszczepionkowców.

Czytaj także:

Ekspert: Problem tegorocznej grypy to mniej skuteczna szczepionka